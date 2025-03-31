Армяне снова разыгрывают карту жертвы

Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Находящийся в Ереване так называемый "Фонд научных исследований и аналитики "Гехард"" опубликовал "расследование", в котором утверждается, что, оказывается, "Азербайджан разрушает собственное историко-культурное наследие, включая христианские храмы, одновременно обвиняя армянскую сторону в вандализме в Карабахе".

Авторы статьи отмечают, что "Азербайджан не только не заботится о сохранении мусульманских памятников, но и превращает их в свалки и сараи". Приводятся примеры: мечеть Шаха Султана Хусейна в Новханы, превращённая в мусорку, бани XVII-XVIII веков в Мастагинском поселении и "Старый хамам" в Сумгайыте, находящиеся в аварийном состоянии. Археологические памятники в Агсу пострадали от дорожного строительства и варварского отношения местного населения.

По мнению авторов, Азербайджан "сам ведёт войну против цивилизации, уничтожая памятники, принадлежащие разным эпохам и народам".

... Знаете, когда армянская пропаганда вновь поднимает голову, на этот раз через "фонд", названный в честь древнего монастыря Гехард, и пытается выставить Азербайджан разрушителем христианских памятников - это не просто ложь. Это оскорбление. Это дерзкий, ничем не прикрытый акт псевдоинтеллектуального терроризма, направленный на подрыв международной репутации азербайджанского государства и искажение исторической правды.

Под вывеской заботы о христианском наследии скрывается самая обычная фальсификация, подлая, лживая и циничная. Фонд "Гехард" тиражирует миф о том, что Азербайджан якобы уничтожает христианские церкви. Но достаточно на секунду открыть глаза и взглянуть на реальность, чтобы понять: именно Азербайджан - одно из немногих государств региона, где сохраняются, реставрируются и охраняются храмы всех конфессий - будь то православные, католические, протестантские или древние албано-христианские церкви.

Церковь Святого Мины в селе Нидж - живой символ того, как Азербайджан сохраняет духовное наследие не только мусульман, но и христиан. Здесь живут удины - потомки Кавказской Албании, древней христианской цивилизации, которую армяне десятилетиями пытались присвоить. Именно они, а не армяне, были истинными хранителями этих храмов. И именно азербайджанское государство выделяет средства на их реставрацию, защищая их от забвения и политических спекуляций.

А как насчёт русской православной церкви Михаила Архангела в Баку? Она не просто действует - она в преотличном состоянии, отреставрирована, доступна для прихожан и туристов. Или католическая церковь Пресвятой Девы Марии, освящённая самим Папой Римским? В какой ещё мусульманской стране вы такое найдёте? Но армянской пропаганде это неинтересно. Им нужно создать миф о нетерпимости - лживый и омерзительный.

И вот, из уст тех, кто три десятилетия превращал мечети в хлева, теперь раздаются слёзы о "поруганной вере". Те, кто держал свиней в мечети в Агдаме, кто сравнял с землёй сотни исламских святынь в Физули, Джебраиле, Зангилане, Шуше, кто разрушал гробницы, мавзолеи, осквернял кладбища - теперь смеют обвинять Азербайджан? В Карабахе было уничтожено более 900 объектов исламского культурного наследия. Это не случайность. Это была государственная политика Армении. Методичный, систематический геноцид культуры. И ни один армянский фонд не посмел об этом заикнуться.

Что до заявлений о том, будто Азербайджан не сохраняет своё наследие, - стоит пройтись по Бакинской крепости Ичеришехер, увидеть реставрированные Дворец Ширваншахов, Девичью башню, старинные мечети, караван-сараи и бани, чтобы убедиться в обратном. Более 6000 памятников истории и архитектуры зарегистрировано по всей стране, из них около 2000 - под особой охраной.

Особый цинизм - использовать высказывания отдельных археологов или редкие случаи бытового вандализма как доказательство государственной политики. Один из таких случаев - ситуация с Агсуинским археологическим комплексом. Мусор, действительно обнаруженный в некоторых зонах, был результатом безответственности местных жителей. Археологи прямо заявляли: это не вина государства. Более того, после обращения учёных были выделены средства на консервацию и очистку территории.

А поджоги в местах паломничества? Единичные случаи, осуждённые обществом, расследуемые правоохранительными органами. Эти места не были официальными памятниками. В Азербайджане действует Государственный комитет по делам религии, который выделяет средства и на мусульманские, и на христианские святыни. Попробуйте найти нечто подобное в Армении, где вандализм по отношению к святыням других народов - молчаливая, обыденная норма.

Фонд "Гехард" пытается выдать разрушенную албано-удинскую церковь в Закатальском районе за "символ государственной халатности". Но церковь в селе Нидж была отреставрирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева, действует, охраняется, используется как духовный центр удинского народа. Где же здесь разрушение? Ах, да. Это не армянская церковь - и в этом вся суть. Армянская пропаганда годами пыталась присвоить себе удинское наследие, выдавая албанские храмы за "древнеармянские". Этот миф был разнесён в клочья академическим сообществом - и теперь, когда уже не получается присвоить, начинается кампания по дискредитации.

Иногда лгать - значит убивать. Убивать память, истину, культуру. Именно этим занимается армянская контора, именуемая "Фонд научных исследований и аналитики "Гехард"", базирующаяся в Ереване, но работающая не на науку, а на беспардонную пропаганду. Опубликованный этой структурой "отчёт" о якобы катастрофическом состоянии историко-культурного наследия в Азербайджане - не исследование, а методичка по очернению, рассчитанная на слепую западную аудиторию, привычную верить в образ "вечной армянской жертвы".

Не имея возможности доказать обратное, армянская сторона решила опрокинуть зеркало. Теперь, оказывается, Азербайджан "разрушает собственные памятники", "уничтожает христианские церкви", "превращает мусульманские святыни в мусорки", а вишенка на этом пироге цинизма - "ведёт войну против цивилизации". Авторов не интересуют ни факты, ни документы, ни реальные фотографии, ни заявления международных организаций. Их интересует только одно - сместить фокус с варварства армянской оккупации на обвинения в адрес страны, которая сейчас восстанавливает Карабах из пепла.

Армянская сторона утверждает, что Азербайджан разрушает христианские храмы. Но где хоть один пример сноса армянской церкви после 2020 года? Где видео, фото, заключения миссий? Их нет и быть не может. В Шуше, Агдаме, Ходжавенде, Лачине - все христианские памятники поставлены под охрану, реставрационные работы ведутся. Более того, на уровне государства было официально заявлено: Азербайджан восстановит все религиозные объекты, независимо от конфессиональной принадлежности. Приведите хоть один пример подобного подхода со стороны Армении к исламским святыням во время оккупации Карабаха.

Теперь перейдём к "фактам", приведённым в "расследовании" фонда "Гехард". Да, в Новханы мечеть нуждается в реставрации. Да, в Маштаге старинные бани находятся в полуразрушенном состоянии. Но это - проблема времени, финансирования, состояния муниципалитетов, и главное - это внутренний общественный вопрос, а не доказательство "вандализма как государственной политики". В любой стране есть памятники, требующие внимания. Только вот в Азербайджане об этом говорят открыто. Соцсети, СМИ, гражданские активисты - да, они поднимают эти вопросы. Потому что Азербайджан - живое общество, способное к самокритике. А теперь зададим вопрос: слышал ли кто-нибудь в Армении хоть один голос, осудивший превращение мечети в Агдаме в хлев для свиней? Кто-нибудь писал об исчезновении мавзолеев? Разграбленных музеях? Осквернённых кладбищах? Ответ очевиден: никто. Ни один. Полное молчание. Удобная тишина соучастников.

Что касается примеров "преступного отношения к мусульманским святыням" - поджоги, повреждения, бытовое загрязнение - да, это бывает. И в Ялама в 2016 году был поджог, и в Агсу археологи жаловались на мусор. Только вот, в отличие от Армении, в Азербайджане подобные инциденты не покрываются государством. Наоборот, они осуждаются, расследуются, в этих случаях выделяются средства на восстановление. Государство не участвует в вандализме, а борется с его последствиями. Противоположный пример - Армения. Там государство десятилетиями само и занималось вандализмом: разрушением, переписыванием, фальсификацией.

Но апогей армянской фальши - это утверждение о том, что Азербайджан якобы "стирает армянские следы в Карабахе". Нет, господа. Азербайджан стирает следы оккупации. Следы разрушения. Следы преступлений. Он восстанавливает разрушенные мечети, школы, театры, культурные центры. Именно в Карабахе Азербайджан возводит новые города, возвращает людей, восстанавливает жизнь. Армения же - за 30 лет оккупации - не построила ничего, кроме блокпостов, кладбищ и кладовок для скота в мечетях.

И наконец, если фонд "Гехард" заявляет, что "Азербайджан ведёт войну против цивилизации", то я отвечаю: мы ведем войну против вашей тупой лжи, вашего звериного вандализма, вашей многолетней политики стирания неармянской культуры.

Это вы - сожгли, разрушили, уничтожили более 900 объектов исламского, туркского и азербайджанского наследия в Карабахе.

Это вы - не допустили ЮНЕСКО на эти территории в течение 30 лет.

Это вы - тесали из камня, украшали "древними надписями", и зарывали в землю "древние хачкары", переписывали надгробия, приписывали себе чужую историю.

Но больше всего возмущает даже не ложь. К ней мы привыкли. Больше всего поражает наглость. Наглость тех, кто, разрушив всё, что мог, теперь пытается выступать в роли судей и защитников культуры. Кто сжигал, разрушал, осквернял - теперь учит других, как надо любить и сохранять наследие.

Сегодня Азербайджан - это страна, которая восстанавливает. Строит. Сохраняет. В том числе и то, что вам самим казалось "ненужным". А фонд "Гехард" - это рупор ненависти, использующий вывеску науки для продолжения информационной войны против Азербайджана. Ваши попытки перевернуть реальность провалятся. Потому что правда - упряма. Она видна в восстановленных улицах Шуши. В реставрированной церкви Святого Мины в Нидже. В фотографиях с дронов, показывающих, как вы превращали храмы в хлев. Когда армянская пропаганда в очередной раз поднимает свою ядовитую голову, теперь прикрыв её вывеской псевдокультурного "фонда" с благозвучным именем "Гехард", - это уже не просто политическая ложь. Это плевок в лицо цивилизации. Это интеллектуальное варварство, замаскированное под заботу о святынях. Это крик духовной нищеты, который пытается заглушить голос правды - лживым визгом о "разрушенных церквях".

Армяне снова разыгрывают старую карту жертвы, вытащив из закромов истории гнилой и пыльный миф, который они десятилетиями пестовали - миф об Азербайджане, как о враге христианства. Но этот миф не выдерживает даже первого прикосновения к реальности. Он рассыпается, как труха в руке. Потому что правда - не на их стороне. Потому что Азербайджан не разрушает - он сохраняет. Он не подменяет историю - он поднимает её из пепла, даже если этот пепел оставлен чужим сапогом.

То, что делает так называемый "Фонд Гехард", - это не культурная деятельность. Это пропагандистская спецоперация. Они, армянские псевдообщественники и лже-ученые, действуют, как воры в ночи - тихо, с мнимой учтивостью, прикрываясь благими целями, но неся в руках факелы поджигателей. Их "гуманитарная" риторика - это всего лишь упаковка, за которой прячется старый яд, та самая смесь высокомерия, жажды реванша и националистического фанатизма, что отравляла всё, к чему прикасалась.

Им мало разрушений, которые они сами принесли на оккупированные азербайджанские земли.

Им мало сожжённых деревень, снесённых мечетей, превращённых в коровники храмов.

Им мало вырезанных из скал крестов, варварски переделанных надписей, стертых албанских следов. Они хотят большего - они хотят украсть саму историю.

Но это не получится. Потому что у истины - каменное основание, а у лжи - глиняные ноги. И сколько бы раз они ни пытались воздвигнуть своё карточное царство обвинений, оно рушится от одного сильного дуновения - от простого факта: именно Азербайджан, несмотря на всю боль, которую ему нанесли, охраняет церкви. Католические, православные, протестантские, синагоги, мечети, и главное - древние албано-христианские храмы, память о которых они, армяне, пытались стереть.

Стереть, а теперь - выдать себя за их наследников. Присвоить, как воры присваивают фамилию в паспорте убитого. Они хотят не просто оболгать нас - они хотят занять место в нашей истории. И в этом - самая тёмная суть их кампании. Это не спор о культурном наследии. Это война за правду.

И в этой войне мы не будем молчать. Мы не оставим ни одного их обвинения без ответа. Мы разобьём каждую их фальшь, каждую подделку, каждую слезливую пресс-релизную ложь - в пыль.

отому что за нами - камень, из которого строят храмы. А за ними - пепел, в котором сгорает их лицемерие.

Фонд "Гехард" - это не про заботу. Это про ненависть, маскируемую под сочувствие. Это про агрессию, мимикрирующую под тревогу.

И мы скажем это прямо, не прячась за дипломатией: хватит лгать.

Хватит прятать под рясой пропагандиста руки фальсификатора.

Хватит прикрывать этнонационализм цитатами из Евангелия. Потому что за правду - не нужно оправдываться.

А за ложь - рано или поздно придётся отвечать.