https://news.day.az/society/1740741.html Предупреждение водителям - в связи с погодой На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 31 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.
Предупреждение водителям - в связи с погодой
На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 31 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.
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