https://news.day.az/society/1740741.html

Предупреждение водителям - в связи с погодой

На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 31 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.