Предупреждение водителям

На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 31 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.