https://news.day.az/world/1740730.html Трамп может ввести ограничения на нефть из РФ Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта в Украине. Как сообщает Day.Az, об этом Трамп сказал он в комментарии телеканалу NBC News.
Трамп может ввести ограничения на нефть из РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Как сообщает Day.Az, об этом Трамп сказал он в комментарии телеканалу NBC News.
"Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития в Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - отметил он.
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