Трамп может ввести ограничения на нефть из РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает Day.Az, об этом Трамп сказал он в комментарии телеканалу NBC News.

"Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития в Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - отметил он.