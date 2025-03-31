Вырос объем денежных переводов из Швейцарии в Азербайджан

В прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Швейцарию составил 6,525 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, этот показатель снизился на 1,457 миллиона долларов США, или 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доля Швейцарии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана в отчетном году составила 1,2%.

В прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Швейцарии в Азербайджан составил 10,161 миллиона долларов США, что на 1,033 миллиона долларов США, или 11,3% больше, чем в 2023 году.

В 2023 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Швейцарию составил 7,982 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 9,128 миллиона долларов США.

В 2024 году объем денежных переводов, осуществленных физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, составил 526,759 миллиона долларов США, что на 23,367 миллиона долларов США, или 4,2%, меньше, чем в 2023 году.

В то же время объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан в отчетном году составил 1,082 миллиарда долларов США, что на 571,942 миллиона долларов США, или 34,6%, меньше, чем в 2023 году.