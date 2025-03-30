В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокациях Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Ситуация на условной границе между Азербайджаном и Армений далека от спокойствия. Минобороны Азербайджана заявило уже не о "привычных" обстрелах, а о пресечении более серьезной провокации.

"Вечером 29 марта и утром 30 марта армянская сторона вновь предприняла попытки нарушить воздушное пространство Азербайджана. Вооружённые силы Армении трижды использовали разведывательные беспилотники в районе населённого пункта Герензур, а также обстреляли позиции азербайджанской армии с различных направлений", - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что все провокации были своевременно пресечены.

Совпадение? Да ни черта. Все происходящее вписывается в общий контекст политики официального Еревана, которая сочетает риторику "мирной повестки" с дестабилизирующими действиями на земле.

Зачем это Пашиняну?

Во-первых, Воваевич сталкивается с давлением как со стороны "умеренной" оппозиции, так и со стороны радикальных националистов, которые обвиняют его в "сдаче интересов" Армении. В таких условиях провокации на границе могут быть инструментом для отвлечения внимания общества от внутренних проблем и мобилизации электората.

Во-вторых, Ереван продолжает тянуть переговорную лямку. Пашинян продолжает делать вид, что изменения в конституцию Армении, на которых настаивает Баку, не обсуждаются. С этой точки зрения провокации на границе могут быть выгодны армянским властям как инструмент давления - ради уступок или чтобы еще чуть-чуть затянуть переговоры.

Нельзя исключать и сценарий, при котором Ереван пытается спровоцировать Баку на ответные меры и представить Азербайджан как "агрессивную сторону".

Повторим еще раз: события на границе - не просто военные инциденты, а часть системной стратегии, направленной на затягивание переговорного процесса и сохранение напряженности в регионе.

В Азербайджане это прекрасно понимают. Именно поэтому сообщения Минобороны - о фиксации провокаций, а не предпринятых ответных мерах.