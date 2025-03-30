В Xiaomi разработали смарт-шторы

Компания Xiaomi, известный производитель электроники, расширила свою экосистему умного дома, представив новые умные шторы Mijia Hidden Smart Curtains. Новинка, выпущенная под брендом умного дома Mijia, ориентирована на максимально незаметную и тихую работу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Шторы Mijia Hidden Smart Curtains уже доступны для приобретения в Китае по цене от 599 юаней. Купить новинку можно в фирменных магазинах Xiaomi, а также на популярных онлайн-площадках, таких как JD.com и Tmall.

Главной особенностью новых штор является компактный моторный блок высотой всего 5,5 см. Благодаря своим размерам, мотор полностью скрывается в карнизе, обеспечивая минималистичный и эстетичный внешний вид. Разработчики уделили особое внимание тишине гаджета: уровень шума при его работе не превышает 30 дБ. При этом, мотор обладает достаточной мощностью, чтобы справляться со шторами весом до 50 кг. Скорость движения штор настраивается: пользователь может выбрать из трех регулируемых режимов.

Управление шторами Mijia Hidden Smart Curtains реализовано несколькими способами: через мобильное приложение Xiaomi Home, голосовые команды, пульт дистанционного управления, настраиваемые сценарии, а также ручное управление путем натяжения полотна. Пользователи могут настроить как одинарные, так и двойные шторы, а также установить процент открытия.

Xiaomi предлагает бесплатную профессиональную установку штор, при этом не требуется наличие предустановленных направляющих. Однако, система поддерживает только прямые карнизы, и может потребовать адаптации для некоторых типов штор, например, штор на петлях. Установка на L-образные и U-образные карнизы не поддерживается.