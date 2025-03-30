В Шотландии показали азербайджанский фильм

В шотландском городе Глазго прошел показ фильма "Miras" ("Наследие"), организованный компанией Caspian Circle.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом показа руководитель организации Фуад Алекберов проинформировал собравшихся о фильме "Наследие", снятом Баку Медиа Центром, а также поделился своими дальнейшими планами относительно деятельности азербайджанской диаспоры в Шотландии. На мероприятии член азербайджанской общины в Глазго Рашадат Алиев рассказал об успехах наших соотечественников, проживающих в Шотландии.

Цель фильма - подчеркнуть важность и историческую роль работ, проделанных братьями Нобель в Азербайджане, как в регионе, так и в мировом масштабе, а также содействовать пропаганде истории нефтедобычи в Баку.

На презентации фильма присутствовали представители азербайджанской общины и университетов, действующих в Глазго, Эдинбурге, Данфермлине и Лондоне. На мероприятии была почтена память шехидов Отечественной войны.