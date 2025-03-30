В Таиланде зафиксировано более сотни афтершоков

Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его данным, магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев - менее 5,0.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 1,6 тыс.

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Таиландские власти присвоили произошедшему в стране землетрясению третий уровень из четырех, тем самым классифицировав его как крупномасштабное бедствие.

По данным администрации таиландской столицы, число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 17, 32 человека пострадали, 83 числятся пропавшими без вести.