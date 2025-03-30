Названо число пассажиров, перевезенных из регионов Азербайджана в Баку

Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории Азербайджана, будут работать в усиленном режиме до 31 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, за последние четыре дня с региональных автовокзалов в столицу было перевезено 25 790 пассажиров на 2847 рейсах.

С учетом высокого пассажиропотока из регионов в Баку гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты онлайн на портале biletim.az.

В настоящее время к порталу подключены 357 транспортных средств, охватывающих 80 направлений, 51 станцию и 311 рейсов.

Использование портала позволяет сэкономить время, повысить уровень удобства для пассажиров и способствует развитию безналичных платежей в стране.