Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире в Баку

Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль на проходящем в Баку международном турнире АGF Trophy.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она добилась высоких результатов в выполнении упражнений с мячом и поднялась на пьедестал почета.

Отметим, что соревнование завершится сегодня.