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Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире в Баку - ФОТО

Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль на проходящем в Баку международном турнире АGF Trophy. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она добилась высоких результатов в выполнении упражнений с мячом и поднялась на пьедестал почета. Отметим, что соревнование завершится сегодня.