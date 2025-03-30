https://news.day.az/sport/1740655.html Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире в Баку - ФОТО Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль на проходящем в Баку международном турнире АGF Trophy. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она добилась высоких результатов в выполнении упражнений с мячом и поднялась на пьедестал почета. Отметим, что соревнование завершится сегодня.
Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире в Баку - ФОТО
Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова завоевала бронзовую медаль на проходящем в Баку международном турнире АGF Trophy.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она добилась высоких результатов в выполнении упражнений с мячом и поднялась на пьедестал почета.
Отметим, что соревнование завершится сегодня.
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