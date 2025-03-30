Китайская полиция на учениях

Операторы беспилотников из Народной вооруженной полиции провинции Хунань проходят интенсивную подготовку, направленную на повышение их возможностей в современной войне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Программа сосредоточена на трех ключевых областях: освоение техники пилотирования беспилотников, проведение воздушной разведки в режиме реального времени и выполнение высокоточных ударных операций.