https://news.day.az/world/1740656.html Китайская полиция на учениях - ВИДЕО Операторы беспилотников из Народной вооруженной полиции провинции Хунань проходят интенсивную подготовку, направленную на повышение их возможностей в современной войне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайская полиция на учениях - ВИДЕО
Операторы беспилотников из Народной вооруженной полиции провинции Хунань проходят интенсивную подготовку, направленную на повышение их возможностей в современной войне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Программа сосредоточена на трех ключевых областях: освоение техники пилотирования беспилотников, проведение воздушной разведки в режиме реального времени и выполнение высокоточных ударных операций.
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