https://news.day.az/tourism/1740585.html

Необычная встреча дельфина с туристами - ВИДЕО

В Ормузском проливе дельфин случайно запрыгнул в лодку к туристам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Туристы, проявиd спокойствие, осторожно помогли животному вернуться в воду. Этот неожиданный инцидент стал напоминанием о том, как важно проявлять внимание и уважение к дикой природе в любых ситуациях.