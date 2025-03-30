https://news.day.az/tourism/1740585.html Необычная встреча дельфина с туристами - ВИДЕО В Ормузском проливе дельфин случайно запрыгнул в лодку к туристам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Туристы, проявиd спокойствие, осторожно помогли животному вернуться в воду. Этот неожиданный инцидент стал напоминанием о том, как важно проявлять внимание и уважение к дикой природе в любых ситуациях.
Необычная встреча дельфина с туристами - ВИДЕО
В Ормузском проливе дельфин случайно запрыгнул в лодку к туристам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Туристы, проявиd спокойствие, осторожно помогли животному вернуться в воду.
Этот неожиданный инцидент стал напоминанием о том, как важно проявлять внимание и уважение к дикой природе в любых ситуациях.
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