Необычная встреча дельфина с туристами

В Ормузском проливе дельфин случайно запрыгнул в лодку к туристам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Туристы, проявиd спокойствие, осторожно помогли животному вернуться в воду. 

Этот неожиданный инцидент стал напоминанием о том, как важно проявлять внимание и уважение к дикой природе в любых ситуациях.