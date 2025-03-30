Число погибших в результате землетрясения в Мьянме продолжает расти

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает китайское государственное телевидение, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы.

Также зафиксировано более 3400 пострадавших и около 300 пропавших без вести.

Напоминаем, что 28 марта в Мьянме произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4, которые ощущались в Китае, Таиланде и Вьетнаме.