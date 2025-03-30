Временный поверенный в делах посольства США поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Временный поверенный в делах посольства США Уго Гевара поздравил народ Азербайджана с праздником Рамазан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети X.

"От имени Соединенных Штатов Америки передаю самые теплые поздравления народу Азербайджана по случаю священного месяца Рамазан. По случаю завершения этого священного месяца желаю вам и вашим близким мира, радости и благополучия", - говорится в публикации.