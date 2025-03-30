https://news.day.az/politics/1740601.html Временный поверенный в делах посольства США поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Временный поверенный в делах посольства США Уго Гевара поздравил народ Азербайджана с праздником Рамазан. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети X. "От имени Соединенных Штатов Америки передаю самые теплые поздравления народу Азербайджана по случаю священного месяца Рамазан.
Временный поверенный в делах посольства США поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Временный поверенный в делах посольства США Уго Гевара поздравил народ Азербайджана с праздником Рамазан.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети X.
"От имени Соединенных Штатов Америки передаю самые теплые поздравления народу Азербайджана по случаю священного месяца Рамазан. По случаю завершения этого священного месяца желаю вам и вашим близким мира, радости и благополучия", - говорится в публикации.
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