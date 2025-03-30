Иран принял решение по прямым переговорам с США

Иранские власти в письме президенту США Дональду Трампу отвергли прямые переговоры.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, было заявлено, что возможность продолжения диалога через посредников все еще сохраняется.

"Хотя в этом ответе отрицались прямые переговоры между сторонами, было заявлено, что путь к непрямым переговорам остается открытым", - отметил президент Ирана.