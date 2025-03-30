Стало известно о планах Трампа по увольнениям из-за скандала с Signal

Американский президент Дональд Трамп не планирует никого увольнять после скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах США по Йемену.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм. У нас был чрезвычайно успешный удар (по Йемену - прим. ТАСС). Мы ударили очень сильно и очень смертоносно. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем хотят говорить, - это чушь. Это фейковые новости", - заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп добавил, что он по-прежнему доверяет своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и шефу Пентагона Питу Хегсету, несмотря на их роль в скандале.

Президент США также утверждает, что "понятия не имеет, что такое Signal", и заявил, что это его не волнует.

На протяжении всего интервью Трамп называл инцидент с утечкой в мессенджере "фейковой новостью", отметил телеканал.