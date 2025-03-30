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Отравление в Мингячевире - пострадала молодая девушка

В Мингячевире зафиксирован случай отравления. Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из жилых домов города. По информации источников, 24-летняя девушка по ошибке приняла уксусную кислоту и была госпитализирована в Мингячевирскую центральную больницу. Уточняется, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.