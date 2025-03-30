Отравление в Мингячевире

В Мингячевире зафиксирован случай отравления.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из жилых домов города.

По информации источников, 24-летняя девушка по ошибке приняла уксусную кислоту и была госпитализирована в Мингячевирскую центральную больницу.

Уточняется, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

По данному происшествию в прокуратуре Мингячевира проводится расследование.