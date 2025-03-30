https://news.day.az/society/1740681.html Отравление в Мингячевире - пострадала молодая девушка В Мингячевире зафиксирован случай отравления. Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из жилых домов города. По информации источников, 24-летняя девушка по ошибке приняла уксусную кислоту и была госпитализирована в Мингячевирскую центральную больницу. Уточняется, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Отравление в Мингячевире - пострадала молодая девушка
В Мингячевире зафиксирован случай отравления.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из жилых домов города.
По информации источников, 24-летняя девушка по ошибке приняла уксусную кислоту и была госпитализирована в Мингячевирскую центральную больницу.
Уточняется, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
По данному происшествию в прокуратуре Мингячевира проводится расследование.
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