В Шуше совершен праздничный намаз

В освобожденном от оккупации городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном намазе, совершенном в мечети Юхары Говхар Ага, в отличие от предыдущих лет, приняли также участие жители, переехавшие в Шушу.

Во время праздничного намаза были вознесены молитвы за благополучие нашего народа и нашего государства.

Была также почтена память сынов Родины, погибших в борьбе за территориальную целостность нашей страны, прочитаны молитвы за упокой их души.