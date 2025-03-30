https://news.day.az/society/1740632.html В Шуше совершен праздничный намаз В освобожденном от оккупации городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамазан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном намазе, совершенном в мечети Юхары Говхар Ага, в отличие от предыдущих лет, приняли также участие жители, переехавшие в Шушу.
В Шуше совершен праздничный намаз
В освобожденном от оккупации городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном намазе, совершенном в мечети Юхары Говхар Ага, в отличие от предыдущих лет, приняли также участие жители, переехавшие в Шушу.
Во время праздничного намаза были вознесены молитвы за благополучие нашего народа и нашего государства.
Была также почтена память сынов Родины, погибших в борьбе за территориальную целостность нашей страны, прочитаны молитвы за упокой их души.
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