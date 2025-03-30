Редчайший кадр вчерашнего солнечного затмения

Перед вами редчайший кадр Солнца во время вчерашнего затмения.

Как передает Day.Az, американский фотограф мёрз несколько часов при -10°C, чтобы поймать момент, когда Луна закрыла почти 85% солнечного диска.

На рассвете светило выглядело как два пылающих рога, торчащих из-за горизонта.