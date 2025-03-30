https://news.day.az/unusual/1740659.html Редчайший кадр вчерашнего солнечного затмения - ФОТО Перед вами редчайший кадр Солнца во время вчерашнего затмения. Как передает Day.Az, американский фотограф мёрз несколько часов при -10°C, чтобы поймать момент, когда Луна закрыла почти 85% солнечного диска. На рассвете светило выглядело как два пылающих рога, торчащих из-за горизонта.
Редчайший кадр вчерашнего солнечного затмения - ФОТО
Перед вами редчайший кадр Солнца во время вчерашнего затмения.
Как передает Day.Az, американский фотограф мёрз несколько часов при -10°C, чтобы поймать момент, когда Луна закрыла почти 85% солнечного диска.
На рассвете светило выглядело как два пылающих рога, торчащих из-за горизонта.
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