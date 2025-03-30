Британский король Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение Карла III к жителям Мьянмы после того, как там произошло землетрясение.

"Моя жена и я были шокированы и опечалены известием о разрушительном землетрясении в Мьянме, повлекшем за собой ужасающий ущерб жилым домам, зданиям и средствам к существованию, не говоря уже о разрушении священных пагод, монастырей и других мест поклонения. Я знаю, что народ Мьянмы продолжает сталкиваться с трудностями и трагедиями, и я восхищаюсь вашей необыкновенной стойкостью и силой духа", - заявил британский монарх.

Король также выразил соболезнования пострадавшим.