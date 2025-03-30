Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом

30 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.

Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа и пакистанский народ с праздником, пожелал братскому Пакистану процветания и изобилия.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил за поздравления.

Мухаммад Шахбаз Шариф с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в нашу страну в этом году и обсуждения, проведенные с Президентом Ильхамом Алиевым, отметил, что, согласно поручениям, данным в рамках визита, соответствующие государственные структуры продолжают деятельность, направленную на развитие двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и других сферах.