Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом
30 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.
Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа и пакистанский народ с праздником, пожелал братскому Пакистану процветания и изобилия.
Премьер-министр Пакистана поблагодарил за поздравления.
Мухаммад Шахбаз Шариф с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в нашу страну в этом году и обсуждения, проведенные с Президентом Ильхамом Алиевым, отметил, что, согласно поручениям, данным в рамках визита, соответствующие государственные структуры продолжают деятельность, направленную на развитие двустороннего сотрудничества.
В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и других сферах.
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