https://news.day.az/unusual/1740583.html Редкие кадры космического торнадо от «Уэбба» - ВИДЕО Главное космическое фото года: Телескоп "Уэбб" запечатлел космическое торнадо - облако газа и пыли, выброшенные молодой звездой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такой снимок - крайне редкая удача. Представляем кадры:
Редкие кадры космического торнадо от «Уэбба» - ВИДЕО
Главное космическое фото года: Телескоп "Уэбб" запечатлел космическое торнадо - облако газа и пыли, выброшенные молодой звездой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такой снимок - крайне редкая удача.
Представляем кадры:
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