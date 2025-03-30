Редкие кадры космического торнадо от «Уэбба»

Главное космическое фото года: Телескоп "Уэбб" запечатлел космическое торнадо - облако газа и пыли, выброшенные молодой звездой. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такой снимок - крайне редкая удача.

Представляем кадры: