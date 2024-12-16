Сколько средств будет выделено из госбюджета на восстановление Карабаха?

Восстановительно-созидательные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, успешно продолжаются. Начиная с 2020 года и в 2025 году включительно на восстановительно-созидательные работы из государственного бюджета в целом выделено около 22 миллиардов манатов. В том числе, на 2025 год выделено 4 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня сказал премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что в рамках Великого возвращения успешно осуществляется процесс переселения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

"На сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2417 семей - 9306 человек", - отметил А.Асадов.

Недавно стали известны расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2025 год.