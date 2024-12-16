Стрельба в школе в США: есть погибшие и раненые

В школе Abundant Life в городе Мэдисон, столице штата Висконсин, произошла трагическая стрельба, в результате которой погибли четыре человека, включая нападавшего, и еще пятеро получили ранения.

Как сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию, среди погибших находится сам стрелок, который, по предварительным данным, был учащимся школы, передает Day.Az.

Учебное заведение посещают около 390 детей.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, агенты ФБР и представители Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В Белом доме отметили, что президент США Джо Байден уже получил информацию об инциденте.