Белый дом подозревает генпрокурора Нью-Йорка в мошенничестве

Администрация президента США Дональда Трампа подозревает генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс в мошенничестве при получении ипотечного кредита.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, Федеральное агентство по жилищному финансированию направило в Министерство юстиции США запрос с просьбой инициировать уголовное расследование в отношении Летиции Джеймс. Ведомство утверждает, что при оформлении ипотеки Джеймс указала своим основным местом жительства недвижимость в штате Вирджиния, хотя, будучи государственным служащим, обязана проживать в Нью-Йорке. Также, по утверждению агентства, она занизила стоимость принадлежащей ей недвижимости в Нью-Йорке, чтобы получить более выгодные условия кредита. Кроме того, в заявке на ипотеку она якобы указала своего отца в качестве супруга.

Напомним, в 2022 году Летиция Джеймс подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в завышении стоимости активов Trump Organization. В феврале 2024 года суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 миллиона по итогам этого дела.