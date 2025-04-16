Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Если вы до сих пор не знаете, кто такой Дэвид Карри - поздравляю, у вас всё в порядке с психикой, инстинктом самосохранения и медиагигиеной. Потому что познакомиться с Карри - значит добровольно подписаться на цирк под куполом религиозной демагогии, где главный клоун ходит с Библией в одной руке и политическим заказом - в другой.

Карри - не Лютер, не Джордж Клуни, не мать Тереза. Он скорее напоминает старательного массовика-затейника в церкви, которую давно приватизировали лоббисты. Он возглавляет Global Christian Relief - организацию, которая звучит как что-то милосердное, но по факту выполняет функции идеологической артиллерии под видом "беспокойства о верующих", особенно если эти верующие живут в странах, не аплодирующих Вашингтону стоя.

А теперь - внимание на мизансцену: Азербайджан. Светское государство, где храмы строятся, а не взрываются; где священнослужители не прячутся, а участвуют в диалоге; где церковные купола отражаются в фасадах мечетей. И именно на эту страну Дэвид Карри внезапно обрушивается с откровением, по которому чтение Библии в Баку - это практически повод вызывать МАГАТЭ.

Но вот что интересно: у этой праведной ярости есть весьма земной адрес доставки. Армянские организации за рубежом, особенно в США и Франции, давно ищут рупоры, которые бы озвучивали нужные им нарративы чужими, желательно "независимыми" устами. И угадайте, кто у нас на сцене с готовым текстом, слезами в голосе и микрофоном? Да-да, наш Дэвид.

Карри, по сути, - религиозная обёртка для армянского политического лоббизма. Он продаёт красиво упакованную "боль христианства" в обмен на аплодисменты в армянских диаспорских кругах и щедрое финансирование от структур, давно замешанных в антиазербайджанской пропаганде. Он говорит от имени Бога, но чек получает вполне светской валютой. И когда он с экрана рассказывает о "гонениях", он на самом деле исполняет отрепетированный в Ереване монолог, просто в костюме евангелического моралиста.

Так что не обманывайтесь: перед вами не мученик, а подрядчик. Не пророк, а фрилансер. И если он и молится - то не за мир, а за продление контракта.

Карри, возглавляющий очередную релятивистскую фабрику, решил с трибуны праведников объявить крестовый поход... против Азербайджана. Повод, как водится, - трогательная, до слёз выдуманная история о "преследовании христиан" в стране, где христианство охраняется лучше, чем свобода слова - в самом Вашингтоне.

Да, вы не ослышались. Согласно Карри, в Азербайджане, если ты открыл Библию - тебя сбрасывают с лестницы. В школе. При дневном свете. Без единого свидетеля. Без жалоб, без камер, без документации. Почти как чудо, только наоборот.

Итак, первое обвинение псевдоклирика из-за океана: "Молодого христианина Вусала избили и сбросили с лестницы за то, что он принёс в школу Библию".

Если бы это было сценой из американского сериала, его бы закрыли после первого сезона - слишком натянуто даже для сценаристов Netflix. На момент публикации нет ни обращения от "жертвы", ни жалобы от родителей, ни сигнала в полицию, ни сообщений в социальных сетях, ни записи в реестре травм. Понимаете? Даже тень не отбрасывает - настолько миф.

Второе обвинение: "В Азербайджане растёт религиозная нетерпимость".

О чём, простите, говорит Дэвид Карри? О религиозных преследованиях? В Азербайджане? Видимо, человек перепутал страны, карты, реальность и, возможно, медицинские показания. Потому что если бы он действительно потрудился хотя бы заглянуть в статистику - да что там, просто прочитать брошюру в посольстве - он бы узнал удивительную вещь: Азербайджан - это не "опасный антирелигиозный режим", а одна из немногих стран в регионе, где религиозное многообразие не только признаётся, но и охраняется на государственном уровне.

По состоянию на 2025 год в Азербайджане официально зарегистрированы 955 религиозных общин, из которых 37 - христианские. И речь не о подпольных квартирниках, а о полноценно функционирующих церквях - Русской православной, католической, лютеранской, баптистской и, внимание, албано-удинской, которой, к слову, нет ни в одной другой мусульманской стране мира.

Более того, армяно-григорианская церковь в центре Баку - стоит себе, как стояла, и никто её не штурмует, не разрисовывает, не поджигает. В отличие, кстати, от мечетей в Европе, которые то оскверняют, то разрушают под камеры. Может, Карри расскажет об этом на следующем брифинге? Вряд ли. Там ведь нельзя вплести слово "Азербайджан" в негативный заголовок. А значит - неинтересно.

А теперь давайте поговорим о Кише и Нидже - двух сёлах, где расположены древнейшие христианские храмы Кавказской Албании, которые реставрируются и охраняются государством Азербайджан. Совместно с ЮНЕСКО и ICESCO, на минуточку. Может, Карри считает, что эти храмы реставрируются "под дулом атеистического автомата"? Или это тоже - "хитрый PR Баку"? Тогда, может быть, стоит признать, что в других странах их бы уже снесли под ТЦ или "перепрофилировали" в стоянку, а здесь - их восстанавливают. Не потому что так требует рейтинг, а потому что такова историческая и политическая философия этой страны.

А в 2023 году - держитесь, Карри, сейчас будет совсем больно - в Азербайджане прошли официальные межконфессиональные встречи, где за одним столом сидели католики, православные, иудеи, мусульмане и протестанты. Не враждовали, не проклинали, не просили западных грантов, а разговаривали, договаривались, искали общие ценности. Эти встречи, между прочим, получили положительные оценки от Папского совета по межрелигиозному диалогу и Всемирного совета церквей. Или, может, Карри считает, что Ватикан - теперь тоже агент Баку?

Наконец, если оставить эмоции и открыть отчёт Pew Research Center (2022) - именно тот, на который ссылаются все серьёзные институты, а не инстаграм-посты - то мы увидим: Азербайджан входит в список стран с одним из самых низких уровней ограничений религиозных свобод. А в рейтинге OECD on Religious Restrictions за 2023 год - страна названа образцом толерантности среди постсоветских государств.

Так что, уважаемый Карри, может, прежде чем вы бьёте в колокола, стоит проверить, не надели ли вы их себе на голову?

Почему бы Карри не поинтересоваться у албано-удинов, которые молятся в отреставрированных храмах, восстановленных за государственный счёт? Или у католиков в Баку, которым не мешает ни один муэдзин?

Далее: "Азербайджан разрушает христианские храмы в Карабахе". Если это так, то почему в феврале 2024 года ЮНЕСКО официально заявила: "Получены гарантии о сохранении религиозного наследия от властей Азербайджана". Или отчёты ICOMOS, которые фиксируют не разрушения, а реставрационные работы в Туге и Ходжавенде? Ах да, Карри ведь верит только тем источникам, где в заголовке фигурирует слово persecution - всё остальное для него ересь.

Обвинение по USCIRF? Ещё один фарс. Комиссия не входит в состав Госдепа, её отчёты необязательны и в 2024 году Азербайджан был исключён из списка CPC, о чём Карри скромно молчит, ведь не по канону.

И, наконец, обвинение о "тысячах изгнанных христиан". Ну что же, МККК, Араик Арутюнян и спутниковые снимки UNITAR - явно не подозреваются в симпатии к Баку - утверждают обратное: насилия не было, инфраструктура цела, а решение об эвакуации было пропагандистским шагом самой армянской администрации. Но Карри верит, что армяне уезжали от страха... перед светским государством с 37 зарегистрированными христианскими общинами. И где логика?

Чтобы понять, откуда растут корни всей этой истерии, достаточно взглянуть, откуда вещает Карри. Его миссия - это не миссия мира. Это проект, финансируемый через структуры, аффилированные с American Center for Law and Justice, Family Research Council и прочими оплотами неоевангелического лоббизма с жаждой переучить весь мир жить по заветам Айовы.

Карри - не наблюдатель. Он инструмент. И его инструмент - это не Библия, а дубинка с выгравированным словом influence. Он открывает рот лишь тогда, когда дело касается стран вне орбиты США: Иран, Китай, Индия, теперь вот Азербайджан.

Азербайджан - не декорация, где можно расставить марионеток и провести очередной сеанс лицемерия под соусом "заботы о правах верующих". Это страна с древними христианскими корнями, где мечеть, церковь и синагога стоят не как символы конфликта, а как доказательства гармонии.

И если кто-то - пусть даже с титулом правозащитника - пытается превратить межрелигиозный диалог в инструмент давления, он должен знать: мы не молчим. Мы отвечаем. С фактами, с иронией и с достоинством.

Так что, уважаемый господин Карри, может, стоит всё же читать Библию - но сначала выучить заповедь "не лжесвидетельствуй"?

Дэвид Карри - человек, которого не избирали, не назначали, и уж точно не просили быть увечным моральным арбитром для Южного Кавказа. Его известность родом не из подвига или научной работы, а из умения вставать в нужный микрофон с заранее заготовленным листком обвинений.

До 2022 года он возглавлял Open Doors USA - организацию, широко известную тем, что верит в гонения там, где о них не слышал никто, включая местных жителей. С 2023 года он перебрался в Global Christian Relief, формально представленную как "независимая структура", но фактически являющуюся ребрендингом того же идеологического механизма - в новом костюме, но с теми же страстями.

Карри окружён тенью неоконсервативных групп, вроде The Heritage Foundation, ACLJ, Family Research Council. Эти структуры не раз попадали под обвинения в разжигании религиозной нетерпимости, насаждении христианской исключительности и политизации религиозных прав как инструмента давления на "чужие режимы".

По сути, Карри - это миссионер не Евангелия, а Pax Americana, упакованного в формулировки "религиозной свободы". Его риторика идеально вписывается в позднеимперский стиль Вашингтона: "Вы не вписываетесь - значит, вы нарушаете права человека".

Это информационная война с оркестровкой, в которой задействованы не только Карри, но и французская дипломатия, и ангажированные СМИ, и сеть политизированных аналитических центров. Цель одна - создать картинку "авторитарного, антихристианского, опасного режима".

А если кто-то и должен читать проповедь - то точно не Карри. Потому что когда миссионер забывает, где заканчивается Евангелие и начинается экспорт демократии с привкусом господства, он превращается не в пастыря, а в политтехнолога в сутане.

Уважаемые защитники прав - настоящие, а не те, кто правами торгует на вес, как на базаре в Страсбурге, - хватит подменять совесть брошюрами от НПО с "моральным мнением по региону". Не превращайте право на веру в геополитическую малиновку, где вы выбираете, кого "спасать", а кого "наказывать". Особенно - когда речь идёт о стране, которая умеет защищать свои ценности не агрессией, а цивилизацией.

Азербайджан не нуждается в благословении со стороны тех, кто благословлял вторжения, санкции, оккупации и "миссии" с авианосцев. Мы не нуждаемся в моральном одобрении из уст тех, кто чертит карту мира между "правильными христианами" и "неудобными мусульманами".

Потому что вера - это не дубинка и не флаг. Это то, что живёт между человеком и его совестью. А совесть, как показывает пример Карри, у некоторых давно на экспорт.

Так вот - оставьте свои псевдоевангелия, господа. И да не будет вам Азербайджан ни миссией, ни полем боя, ни вашим новым полигоном для "духовных вторжений". У нас тут не гоним. У нас тут строим.

И если вам всё ещё не нравится, как мы живём, - можете оставить свои проповеди... при себе.

Аминь.