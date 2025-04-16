https://news.day.az/world/1745152.html После череды землетрясений Мьянму настигли мощные ливни - ВИДЕО Пока Мьянма пытается оправиться от сильнейшего землетрясения, второй по величине город страны полуторамиллионный Мандалай накрыли ливни. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Затоплены улицы, обрушились недоразрушенные землетрясением постройки и повреждены временные укрытия для пострадавших.
После череды землетрясений Мьянму настигли мощные ливни - ВИДЕО
Пока Мьянма пытается оправиться от сильнейшего землетрясения, второй по величине город страны полуторамиллионный Мандалай накрыли ливни.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Затоплены улицы, обрушились недоразрушенные землетрясением постройки и повреждены временные укрытия для пострадавших.
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