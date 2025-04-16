После череды землетрясений Мьянму настигли мощные ливни

Пока Мьянма пытается оправиться от сильнейшего землетрясения, второй по величине город страны полуторамиллионный Мандалай накрыли ливни.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Затоплены улицы, обрушились недоразрушенные землетрясением постройки и повреждены временные укрытия для пострадавших.