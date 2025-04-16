Honda перенесёт производство автомобилей в США

Компания Honda Motor планирует перенести производство автомобилей и запчастей из Канады и Мексики в США из-за таможенных пошлин на авто в 25%, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Как отмечается, компания продает около 1,42 млн машин в США, что составляет примерно 40% ее мировых продаж. При этом около 1 млн единиц производится на месте, в то время как порядка 500 тыс. машин импортируется, по больше части из Канады.

В свое время японские автомобильные компании воспользовались специальным соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое обеспечивало нулевые пошлины при соблюдении ряда условий. Благодаря этому компании создавали экспортную базу в Канаде и Мексике, где дешевле рабочая сила. Однако Трамп принял решение обложить весь импорт автомобилей пошлинами в размере 25%.

В новых условиях Honda намерена нарастить производство автомобилей на территории США на 30%. В результате 90% машин этой марки, которые продаются в США, будут производиться в Соединенных Штатах. В частности, в США из Канады будет перенесено производство внедорожника CR-V и седана Civic, а выпуск модели HR-V будет перенесен в США из Мексики. Как ожидается, на этот процесс уйдет не менее двух лет.