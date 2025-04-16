Автобус Загатала-Баку попал в аварию

Автобус, следовавший по маршруту Загатала-Баку, попал в ДТП.

Как передает Day.Az, происшествие произошло ночью на участке трассы Евлах-Загатала-Грузия, недалеко от села Ханабад в Евлахском районе.

В результате аварии восемь пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в отделение неотложной помощи Шекинской центральной районной больницы.

Пострадавшие:

Ширинбекова Раксана Шахмалы гызы, 1988 года рождения, жительница села Бахматли Загатальского района;

Мамедова Лейсанат Ибад гызы, 1960 года рождения, жительница села Йени Сувагиль Загатальского района;

Адилова Халима Агабала гызы, 1967 года рождения, жительница села Алиабад Загатальского района;

Алиев Гудрат Абдулла оглу, 2004 года рождения, житель Загатальского района;

Рамазанзаде Айсель Адиль гызы, 2004 года рождения, жительница села Ашагы Тала Загатальского района;

Бабаева Кифаят Гусейн гызы, 1969 года рождения, жительница села Йени Сувагиль Загатальского района;

Бабаев Илькин Юсиф оглу, 1993 года рождения, житель села Йени Сувагиль Загатальского района;

Мамедова Айгюн Осман гызы, 1983 года рождения, жительница села Йени Сувагиль Загатальского района.

Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и, поскольку травмы были легкими, были выписаны на амбулаторное лечение.

По факту происшествия проводится расследование.