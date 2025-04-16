Депозит «Yelo Гибкий» теперь доступен в приложении Yelo!
Хотите разместить депозит, но нет времени посещать банк? Yelo Bank упростил этот процесс! Депозит "Yelo Гибкий", который привлек внимание с первого дня запуска, уже доступен всего в несколько кликов. Просто войдите в приложение, выберите раздел "Депозиты" и заполните необходимые данные для активации вашего депозита.
Как и следует из названия, этот депозит предоставляет полную свободу. Вот основные преимущества:
✔ Снимайте или увеличивайте сумму депозита в любое время - полный контроль в ваших руках!
✔ Чем больше вклад, тем выше процентная ставка: больше средств - больше доход!
✔ Капитализация позволяет зарабатывать проценты на проценты.
✔ Начисленные ежемесячные проценты переводятся на вашу карту Yelo Light, и вы можете использовать их для своих нужд.
✔ Удобное управление депозитом в приложении Yelo: откройте и управляйте вкладом онлайн.
✔ В случае необходимости переведите средства на карту Yelo и используйте их немедленно.
✔ При частичном или полном снятии средств не теряйте проценты - прибыль полностью ваша!
Обратите внимание, что проценты начисляются полностью 1 числа каждого месяца. Депозит "Yelo Гибкий" можно разместить в валютах AZN и USD на срок 18 месяцев. Если вы ищете баланс между высоким доходом и доступом к своим средствам в любое время - этот продукт для вас!
Зайдите в приложение Yelo, чтобы открыть депозит прямо сейчас: https://bit.ly/yelofd
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