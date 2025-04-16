Азербайджанские спортсмены стали призерами чемпионата Европы

В городе Батуми (Грузия) завершился чемпионат Европы по курашу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях три медали.

Лучший результат в составе сборной показал Агани Мамедов (до 90 кг), который вышел в финал, но уступил и стал обладателем серебряной медали. Хаджалы Гасымов (до 73 кг) и Айсель Шафиева (до 57 кг) завоевали бронзовые награды.