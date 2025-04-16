https://news.day.az/sport/1745120.html Азербайджанские спортсмены стали призерами чемпионата Европы В городе Батуми (Грузия) завершился чемпионат Европы по курашу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях три медали. Лучший результат в составе сборной показал Агани Мамедов (до 90 кг), который вышел в финал, но уступил и стал обладателем серебряной медали.
Азербайджанские спортсмены стали призерами чемпионата Европы
В городе Батуми (Грузия) завершился чемпионат Европы по курашу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях три медали.
Лучший результат в составе сборной показал Агани Мамедов (до 90 кг), который вышел в финал, но уступил и стал обладателем серебряной медали. Хаджалы Гасымов (до 73 кг) и Айсель Шафиева (до 57 кг) завоевали бронзовые награды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре