https://news.day.az/officialchronicle/1745191.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии один на один - ФОТО В эти минуты проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилем Кавелашвили один на один. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии один на один - ФОТО
16 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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