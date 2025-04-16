https://news.day.az/society/1745147.html В Сумгайыте загорелся торговый центр В Сумгайыте произошёл пожар в одном из торговых центров. Как передает Day.Az, огонь вспыхнул в торговом центре Jalə-94. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возгорания.
В Сумгайыте загорелся торговый центр
В Сумгайыте произошёл пожар в одном из торговых центров.
Как передает Day.Az, огонь вспыхнул в торговом центре Jalə-94.
На место инцидента прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возгорания.
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