В Сумгайыте загорелся торговый центр

В Сумгайыте произошёл пожар в одном из торговых центров.

Как передает Day.Az, огонь вспыхнул в торговом центре Jalə-94.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возгорания.