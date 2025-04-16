В ГФСЗ произведено новое назначение

Назначен новый председатель Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Было отмечено, что приказом министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Зека Агиль оглу Мирзаев назначен председателем правления Государственного фонда социальной защиты при министерстве.

Зека Мирзаев родился в 1978 году. В 2000 году окончил факультет международных отношений и международного права Бакинского государственного университета со степенью бакалавра по специальности международное право, в 2002 году - магистратуру с отличием, в 2007 году - аспирантуру.

В 2000 году работал юридическим консультантом в частном секторе. В 2003-2004 годах служил в армии.

С 2005 года работал в министерстве финансов старшим советником, заведующим сектором, заместителем директора, с 2018 года - начальником управления Государственного фонда социальной защиты.

С 2020 года был заместителем председателя правления Фонда.