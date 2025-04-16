В Баку и на Абшеронском полуострове идет ливень
Дождь, начавшийся примерно с 00:00 на территории страны, в настоящее время перешел в сильные ливни, местами наблюдаются грозы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По данным Гобустанской автоматической метеорологической станции, с 00:10 на территории Гобустана идут сильные дожди.
Количество выпавших осадков составило 33 мм, что составляет 66% месячной нормы и считается опасным гидрометеорологическим явлением.
В горных районах - Дашкесане, Крызе (Губе), Хыналыге, Гядабее выпал снег.
В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове идут ливни, сопровождающиеся сильным ветром.
Максимальная скорость ветра достигла 33 м/с. Высота волн в море-3 метра. В ближайшие часы будет представлена обновленная информация.
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