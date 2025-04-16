На ряде бакинских дорог введены ограничения

Из-за сильных дождей в Баку на ряде участков дорог возникли затруднения в движении, в связи с чем были введены ограничения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, ограничения касаются следующих участков:

Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, тоннель "Багиров" - движение в сторону центра приостановлено из-за скопившейся дождевой воды в тоннеле.

Перекресток проспекта Зии Буньядова и улицы Ахмеда Раджабли - ограничено движение транспорта.

Аэропортовское шоссе - ограничен въезд в город по направлению от аэропорта.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации последствий непогоды.