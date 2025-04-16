https://news.day.az/society/1745133.html На ряде бакинских дорог введены ограничения Из-за сильных дождей в Баку на ряде участков дорог возникли затруднения в движении, в связи с чем были введены ограничения. Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, ограничения касаются следующих участков:
На ряде бакинских дорог введены ограничения
Из-за сильных дождей в Баку на ряде участков дорог возникли затруднения в движении, в связи с чем были введены ограничения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, ограничения касаются следующих участков:
- Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, тоннель "Багиров" - движение в сторону центра приостановлено из-за скопившейся дождевой воды в тоннеле.
- Перекресток проспекта Зии Буньядова и улицы Ахмеда Раджабли - ограничено движение транспорта.
- Аэропортовское шоссе - ограничен въезд в город по направлению от аэропорта.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации последствий непогоды.
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