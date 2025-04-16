ВВП Азербайджана продолжает расти

В январе-марте 2025 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на 29 892,9 миллиона манатов, что на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 3,8 процента, а в ненефтегазовом выросла на 2,5 процента.

37,0 процента производства ВВП пришлось на промышленность, 10,3 процента - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,8 процента - на транспорт и складское хозяйство, 5,8 процента - на строительство, 3,1 процента - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,9 процента - на размещение туристов и общественное питание, 1,8 процента - на информационную и коммуникационную отрасли, 21,6 процента - на другие отрасли.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,7% ВВП.

ВВП на душу населения равнялся 2922,2 маната.