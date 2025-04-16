Вице-премьер Словении раскрыла повестку первого заседания Рабочей группы по сотрудничеству с Азербайджаном

Основной задачей первого заседания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Словенией и Азербайджаном, которое пройдет в Баку, станет определение конкретных возможностей для бизнеса и инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон накануне своего визита в Азербайджан.

"Мы удовлетворены позитивным и регулярным политическим диалогом между нашими странами. В преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений в феврале 2026 года мы с гордостью говорим об углублении связей между Словенией и Азербайджаном. Основная цель моего официального визита в Баку - дальнейшее укрепление двустороннего партнёрства между нашими государствами с акцентом на расширение представляющих взаимный интерес сотрудничества в политической, экономической сферах, многостороннего сотрудничества. Я стремлюсь создать платформу для продвижения реализации наших общих целей, особенно в энергетическом секторе, где Словения и Азербайджан добились значительного прогресса за последние годы. Особое внимание уделяется дальнейшему развитию позитивных экономических тенденций, в частности в области энергетического сотрудничества", - сказала она.

Файон подчеркнула, что Азербайджан является важным торговым партнёром Словении в регионе.

"В 2024 году объём торговли между нашими странами увеличился на 57%, достигнув 37,7 миллиона евро. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между Словенией и Азербайджаном, в чём, несомненно, сыграют важную роль как азербайджано-словенский бизнес-форум, так и первое заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству, которое состоится в Баку 17 апреля. Обе страны обладают значительными рынками и стратегическим положением, что открывает хорошие возможности для расширения деловой активности", - отметила вице-премьер.

Она также добавила, что Словения как молодое и динамичное государство гордится своим членством в важнейших международных организациях мира, включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Наши достижения широко признаны на многосторонней арене: в начале 2025 года Словения стала полноправным членом Европейского космического агентства (ESA) и в настоящее время готовится к полноправному членству в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). В нашей стране также расположена штаб-квартира Международного исследовательского центра ЮНЕСКО по вопросам искусственного интеллекта (IRCAI). Обладая передовыми высокотехнологичными знаниями и инновационными достижениями, Словения предлагает квалифицированную рабочую силу, отличную инфраструктуру, доступ к региональным рынкам и высокое качество жизни. Экономика Словении открыта, ориентирована на экспорт и обладает широкой промышленной базой - от фармацевтики до информационных технологий и автомобилестроения. Во время моего визита в Баку меня сопровождают представители ряда словенских компаний, работающих в самых разных секторах, включая информационно-коммуникационные технологии, производство беспилотных судов, системы автоматизации морских перевозок, строительство и производство металлических конструкций", - заявила вице-премьер.

Файон отметила, что Словения - первая страна в мире, удостоенная титула "Зеленое" направление мира".

"Словения и Азербайджан традиционно поддерживают тесное сотрудничество в фармацевтическом секторе; международные компании по производству дженериков Krka и Sandoz работают в Азербайджане уже многие годы. Кроме того, компания Kontron работает в области информационных технологий. Существует потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в таких сферах, как строительство малых гидроэлектростанций, солнечные панели, спортивная инфраструктура, электротехническая промышленность и использование космических технологий для управления речными бассейнами и повышения климатической устойчивости", - сказала она.

Файон отметила, что сегодняшние глобальные условия требуют от компаний оставаться гибкими и искать бизнес-возможности на новых рынках.

"На фоне войны в Украине Азербайджан приобрёл особое значение с точки зрения развития Среднего коридора, который обещает стать самым быстрым и прямым маршрутом между Азией и Европой. Азербайджано-словенский бизнес-форум, организованный SPIRIT Slovenia и AZPROMO, проходит в рамках официального визита и предоставляет отличную платформу для расширения деловых связей, продвижения прямых инвестиций и открытия новых возможностей для обеих стран. Кроме того, первое заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству создаст основу для расширения сотрудничества", - сказала она.

Вице-премьер Словении отметила, что подписание Меморандума о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества с Азербайджаном стало решающим шагом на пути укрепления партнёрства в столь важном секторе.

"Этот документ открывает путь к расширению взаимодействия в сфере производства, поставок и инноваций в энергетике, что имеет важное значение не только для наших двух стран, но и для обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности. Укрепляя связи между словенскими и азербайджанскими компаниями, мы стремимся создать новые возможности для торговли, инвестиций и инновационного развития. Бизнес-форум станет ключевым мероприятием в рамках этого визита, продемонстрировав потенциал для дальнейшего экономического сотрудничества. Помимо экономических целей, мы также привержены усилиям по укреплению региональной стабильности", - подчеркнула она.

Она отметила, что Словения как член Европейского союза, и в настоящий момент как непостоянный член Совета Безопасности ООН является сторонником стабильности и скорейшего решения региональных вопросов, в том числе на Южном Кавказе.

"Мы призываем все стороны как можно скорее перейти к заключению мирного соглашения. Мир и стабильность в регионе жизненно важны не только для наших стран, но и для обеспечения широкой региональной и глобальной безопасности", - добавила вице-премьер Словении.

Файон отметила, что экономики Словении и Азербайджана во многом схожи, что создает прочную основу для развития будущего сотрудничества.

"Наши страны твердо привержены трансграничному сотрудничеству в области водных ресурсов и являются сторонами Водной конвенции, председательство в которой Словения будет осуществлять в течение следующих трёх лет. Обе страны также являются активными членами Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В 2025 году Словения возглавит Ассамблею IRENA, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Азербайджаном для достижения общих целей. Учитывая, что Словения недавно выиграла тендер ЕС на создание высокопроизводительного суперкомпьютера и фабрики искусственного интеллекта, сфера цифровизации открывает значительный потенциал для взаимодействия. В министерстве иностранных и европейских дел мы поставили на один уровень науку, технологии и инновации с экономической и культурной дипломатией. Мы убеждены, что научная дипломатия - это важнейший инструмент продвижения стратегических интересов Словении. Наша цель - сделать её одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности, что внесет вклад в устойчивое развитие и общее процветание", - заявила вице-премьер.

Она также добавила, что в Словении "умная специализация" служит платформой для объединения деятельности словенских компаний и научно-исследовательских институтов в различных областях.

"С точки зрения интернационализации наибольшее значение имеют Стратегические партнёрства в области исследований и инноваций (SRIP) по таким направлениям, как циркулярная экономика, "умные фабрики" и цифровизация. Эти сферы открывают значительный потенциал для более тесного сотрудничества между профильными учреждениями, образовательными организациями и бизнесом. Словения занимает третье место по уровню индустриализации в ЕС и делает серьёзные инвестиции в циркулярную экономику, устойчивый туризм, робототехнику, цифровизацию, космическую сферу и креативные индустрии. И я рада, что первое заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству состоится в Баку в рамках моего визита. Его основная задача - выявить конкретные бизнес- и инвестиционные возможности", - сказала Файон.

Вице-премьер отметила, что словенские компании уже определили возможности для сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе - с акцентом на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые электростанции, а также технологии энергоэффективности.

"Перспективными также являются сферы строительства и инфраструктуры. В промышленности и производстве существует потенциал для взаимодействия в области модернизации, автоматизации и поставок высокотехнологичного оборудования. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности открываются возможности, в частности, в применении технологических решений для повышения производительности и переработки местной агропродукции. Информационные технологии и цифровизация являются ключевыми для будущего развития экономики, и словенские компании предлагают передовые решения в таких сферах, как развитие "умных городов", кибербезопасность и цифровые сервисы. Компании C-Astral, Kontron и Medex заинтересованы в изучении новых возможностей в таких отраслях, как информационно-коммуникационные технологии, возобновляемая энергетика (включая фотовольтаику и гидроэнергетику), а также инновационные пищевые добавки", - отметила вице-премьер Словении.

Она подчеркнула, что ещё одним направлением, в котором Словения рассчитывает на рост сотрудничества с Азербайджаном, являются водные технологии.

"Словения приглашает азербайджанские компании подать заявки на участие в Международной европейской водной премии 2025 года, церемония вручения которой состоится 4-5 июня в рамках Водного форума в Бледе под патронажем Президента Словении Наташи Пирц-Мусар. Это ещё больше укрепит наше сотрудничество в данной области. В рамках этого визита мы стремимся углубить наше давнее партнёрство с Азербайджаном и обеспечить, чтобы обе страны продолжали успешно развиваться в политическом, экономическом и дипломатическом направлениях. Вместе мы будем работать над тем, чтобы будущее было мирным, стабильным и процветающим, внося вклад в достижение более широких целей регионального и глобального сотрудничества", - отметила Файон.

Она выразила удовлетворение тем, что в прошлом году словенский газовый поставщик Geoplin и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR наладили деловое сотрудничество, которое уже принесло первые результаты в виде соглашений на краткосрочные поставки.

"Я также приветствую подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики между нашими странами и полностью поддерживаю продолжение переговоров между Geoplin и SOCAR с целью заключения средне- или долгосрочного контракта на поставки, в чём словенская сторона, безусловно, заинтересована", - подытожила Файон.