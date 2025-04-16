США начнут вывод войск из Сирии

США проинформировали Израиль о намерении в течение двух месяцев приступить к постепенному выводу американского контингента из Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Ynet.

"Как стало известно Ynet, представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев", - сообщает портал.

По его данным, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел. Тем не менее, руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.