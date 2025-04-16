Нестабильные погодные условия привели к ряду последствий

Нестабильные и дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране с прошлого дня, привели к ряду последствий, включая затопление отдельных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с интенсивными осадками в Баку, Гяндже и городе Хырдалан Абшеронского района были задействованы силы министерства для откачки воды, эвакуации нуждающихся в помощи граждан и проведения других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.

В настоящее время работы продолжаются на нескольких адресах при участии сотрудников Государственной противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.