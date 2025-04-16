Высота снежного покрова в Хыналыге превысила 30 см

На утро 16 апреля в стране наблюдаются экстремальные погодные условия, сообщает Day.Az, со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью начавшийся сильный дождь с грозами продолжается.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 31 мм осадков (134% от нормы), в Гобустане - 47 мм (94%), в Шабране - 34 мм (116%), в Мингячевире - 35 мм (102%), в Евлахе - 30 мм (90%), в Хачмазе - 29 мм (96%), в Кюрдамире - 28 мм (81%), в Исмайыллы - 27 мм (26%), в Губе - 25 мм (52%), в Гусаре - 24 мм (50%), в Сабирабаде - 24 мм (81%), в Габале - 23 мм (22%), в Агсу - 21 мм (31%), в Зардабе - 21 мм (68%), в Гёранбое - 20 мм (64%), в Гёйгёле - 17 мм (20%), в Гёйчае - 17 мм (34%), в Огузе - 16 мм (16%), в Гяндже - 16 мм (51%), в Нафталане - 16 мм (42%), в Шамкире - 16 мм (45%), в Шамахе - 15 мм (22%), в Барде - 15 мм (44%), в Тертере - 15 мм (44%), в Агстафе - 14 мм (37%), в Агдаме - 14 мм (29%), в Имишли - 14 мм (47%), в Товузе - 13 мм (34%), в Шеки - 13 мм (14%), в Билясуваре - 11 мм (32%), в Нефтчале - 10 мм (30%), а в Загатале, Лянкяране, Балакене, Садараке, Лерике, Шаруре, Шахбузе, Нахчыване, Джейранчёле, Астаре, Ходжалы, Ярдымлы, Физули и Ордубаде - 1-8 мм.

Из-за сильного дождя в реках Гильгильчай и Гудьялчай, протекающих через Шабранский и Губинский районы, происходят сель.

В горных районах выпал снег, и высота снежного покрова составила 37 см в Хыналыге, 30 см в Грызе, 17 см в Гусаре, и 1-5 см в Алтыагадже, Халтане, Гедабее, Кельбаджаре, Лачыне, Шуше, Дашкесане.

Сильный северо-западный ветер достиг скорости 34 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 19 м/с в Алтыагадже, 18 м/с в Шамахе и Нафталане, 16 м/с в Губе.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море составила 3 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8°C, в Нахчыванской АР - 3°C, в низменных районах - 10°C, а в горных районах - 3°C мороза.