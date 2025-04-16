https://news.day.az/society/1745188.html Названо количество поваленных ветром деревьев в Баку - ФОТО Из-за проливного дождя и сильного ветра, начавшихся вчера вечером в Баку и на Абшеронском полуострове, коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.
Названо количество поваленных ветром деревьев в Баку - ФОТО
Из-за проливного дождя и сильного ветра, начавшихся вчера вечером в Баку и на Абшеронском полуострове, коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Хозяйственное объединение по озеленению города, на 10:00 сильный ветер в Баку повалил 55 деревьев, а более 15 деревьев получили повреждения, сломались их ветви.
Сотрудники Объединения уже убрали упавшие деревья и очистили территории.
Мобильные бригады Объединения продолжают работать в усиленном режиме по всей территории города.
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