Сильный ветер и ливни привели к задержкам поездов в Баку

Из-за сильных дождей и ветра на ряде участков железных дорог произошли различные инциденты, включая скопление воды, падение деревьев на контактную сеть и отключение электроэнергии, что привело к задержкам в движении поездов на таких маршрутах, как Абшеронская кольцевая, Баку-Агстафа-Баку и Баку-Балакен-Баку.

Как передает Day.Az, данную информацию предоставили Азербайджанские железные дороги. В связи с нестабильными погодными условиями по всей территории страны, АЖД работает в усиленном режиме, обеспечивая безопасность движения и пассажиров на всех маршрутах.

Отмечается, что АЖД оперативно реагирует на возникающие проблемы и предпринимает меры для устранения последствий. В целях безопасности компания призывает участников движения проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов в условиях плохой погоды, а также быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.