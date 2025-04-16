Банк Республика получил награды на мероприятии, приуроченном к 35-летию АБА - ФОТО (R)
Банк Республика был удостоен наград в пяти номинациях Ассоциацией банков Азербайджана
Банк Республика, один из ведущих банков страны, был удостоен наград Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в пяти номинациях за успешно реализованные в 2024 году социально ориентированные проекты.
Награды были вручены в рамках официального мероприятия, организованного по случаю 35-летнего юбилея АБА. В церемонии приняли участие представители государственных структур и руководители ведущих финансовых организаций страны.
Следует отметить, что в рамках ежегодного конкурса проекты, реализованные банками страны в течение года, оцениваются независимой экспертной группой Ассоциации. Основными критериями при оценке выступают инновационность проектов, их влияние на общество, стратегии устойчивого развития и достигнутые результаты.
Проекты, реализованные Банк Республика в 2024 году, получили высокую оценку экспертов, и банк был признан победителем в следующих пяти номинациях:
• Корпоративная социальная ответственность
• Поддержка образовательных инициатив
• Член АБА, проводящий мероприятия по улучшению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса
• Внедрение инновационных проектов в сфере цифровых платежей
• Реализация проектов в области устойчивого банкинга. (ESG)
Эти достижения отражают активную роль Банка Республика в банковском секторе страны, его приверженность социальной ответственности и стратегический фокус на развитие общества. В будущем банк планирует продолжить свою деятельность через инновационные и инклюзивные инициативы.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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