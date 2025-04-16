Названа дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана на 2025 год состоится 23 апреля.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Отметим, что это будет 6-е по счету заседание Комиссии в этом году.

В 2025 году Комиссия рассмотрела более 500 заявлений.