Азербайджан не обязан спасать Европу за свой счёт

На прошедшем на минувшей неделе в Университете АДА международном форуме представитель Хорватии затронул тему газификации балканских стран и сказал о необходимости поднять перед Брюсселем вопрос включения этих проектов в инвестиционный план для Балкан.

Отвечая на вопрос, Президент Ильхам Алиев представил позицию Азербайджана по этому поводу: Южный газовый коридор забит под завязку. Для увеличения поставок он должен быть расширен, но Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов по ископаемому топливу.. Глава государства подчеркнул, что эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу должно быть снято, и посоветовал обратить внимание на действия Президента Трампа в отношении ископаемого топлива, чтобы не опоздать.

Энергетическая безопасность Европы остается актуальным вопросом, несмотря на амбициозные планы Евросоюза отказаться в будущем от закупок нефти и газа, сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

"Я был удивлен, когда недавно министр природных ресурсов и энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил что потенциал TANAP увеличен до 32 миллиардов кубометров в год, и оттуда будет поставляться столько, сколько нужно Европе, а если будет дополнительный газ, Турция готова все это абсорбировать. Думаю, скорее всего, был неправильный перевод", - сказал политолог.

Ибрагимов напомнил, что пропускная способность TANAP на сегодня - 16 миллиардов кубометров газа в год. Да, потенциально этот показатель можно увеличить, но это требует финансовых вложений, которые европейские партнеры Азербайджана делать не хотят.

"Все просто. В 2022 году Азербайджан и Еврокомиссия подписали соглашение об увеличении к 2027 году в два раза экспорта природного газа в Евросоюз. Но для того, чтобы увеличить объемы экспортируемого газа в два раза, необходимы инвестиции. В данном случае, финансовые вложения должны делаться непосредственно в трубопроводы, по которым поступает в Европу азербайджанский газ", - сказал политолог.

В реалиях же, отметил он, Евросоюз, объявивший приоритет политики декарбонизации, рассматривает увеличение импорта природного газа из Азербайджана как временную меру и вкладываться в это не собирается. То есть в ЕС хотят, чтобы мы сами вложили средства в расширение трубопроводов и наращивание добычи с целью удовлетворять потребности европейцев, пока у них имеются проблемы и недостача. А потом уже, когда у них все будет в ажуре, отказаться от нашего газа, ничего при этом не потеряв. И для ЕС не важно, сколько потеряет при этом Азербайджан, заметил наш собеседник.

"Но Баку уже дал понять партнерам, что мы не дураки. Если ЕС не будет вкладываться, не будет и никакого увеличения экспорта в два раза. Международные финансовые институты приостановили финансирование проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. Это мотивируется актуальностью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и декарбонизации. В самом Евросоюзе полным ходом реализуется политика отказа от ископаемого топлива, и к 2050 году ЕС собирается отказаться от него полностью. Но до 2050 года еще далеко, а проблема дефицита и энергобезопасности европейских стран не теряет актуальности. Так что, если ЕС хочет, чтобы Баку помог ему ее решить, эмбарго на финансирование нефтегазовых проектов должно быть снято. Проще говоря, утром деньги - вечером газ", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева