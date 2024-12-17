Во всем мире ухудшилось психическое здоровье людей

Во всем мире у людей фиксируется ухудшение психического здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавирусной инфекции. По словам специалиста по психическому здоровью из ВОЗ Дэна Чисхолма, человечество еще не вернулось к уровню, который существовал до пандемии.

В ВОЗ и Международной организации труда сообщили, что ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Ущерб для мировой экономики оценивается в триллион долларов.