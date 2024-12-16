В Азербайджане усилится ветер

17-18 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в других районах Азербайджана прогнозируется сильный ветер, что привело к объявлению "желтого" и "оранжевого" предупреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшероне, а также в большинстве регионов страны будет наблюдаться переменный юго-западный ветер с интенсивностью 13,9-20,7 м/с.

В некоторых других районах Азербайджана западный ветер будет достигать скорости 20,8-28,4 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az