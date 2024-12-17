В Майотте погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек стали жертвами тропического урагана "Шидо" на острове Майотта (заморская территория Франции), однако точные данные о реальном количестве погибших власти пока назвать не готовы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, из числа госпитализированных пострадавших от разгула стихии 21 человек умер, 45 пострадавших находятся в реанимации.

"Не спрашивайте меня о количестве погибших. Сейчас я не могу назвать вам какие-то цифры", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который в настоящий момент находится на Майотте. Он пояснил, что в настоящее время принято решение регистрировать ущерб на уровне местных властей, однако перед этим необходимо как минимум расчистить дороги, чтобы осмотреть все пострадавшие районы.

Ретайо признал, что остров, на который 14 декабря обрушился ураган, был "опустошен" и ситуация там "катастрофическая". По словам министра, ветхое жилье было полностью уничтожено порывами ветра, скорость которых превышала 55 м/с, тогда как ослабленным постройкам был нанесен серьезный ущерб. Островная больница получила повреждения, особенно пострадала крыша, однако медучреждение постепенно возобновляет работу. Сейчас при поддержке военных и спасателей на острове разворачиваются полевые госпитали, также на самолетах доставляют оборудование для очистки воды и электрогенераторы.

В настоящее время аэропорт Майотты принимает рейсы только днем из-за повреждения диспетчерской вышки и сигнальных систем. Ожидается, что возобновить прием рейсов ночью он сможет через несколько дней. Что касается главного морского порта Лонгони, то он, по словам министра, пострадал, но в состоянии принимать большие суда. В ближайшее время ожидается отправка 1,5 тыс. гражданских и военных специалистов для ликвидации последствий урагана.

Отдельно телеканал приводит данные местных властей, которые ожидают, что на следующей неделе половина населения острова сможет восстановить доступ к электроэнергии. Пока же в среднем 80% островной инфраструктуры сотовой и интернет-связи не функционирует.