https://news.day.az/culture/1715798.html Культурные учреждения Азербайджана получат новые налоговые льготы В Азербайджане 90% прибыли от деятельности театров, кино, музеев и симфонических оркестров освобождается от налогов. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Культурные учреждения Азербайджана получат новые налоговые льготы
В Азербайджане 90% прибыли от деятельности театров, кино, музеев и симфонических оркестров освобождается от налогов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.
В случае принятия изменений в Налоговый кодекс положения вступят в силу с 1 июля 2025 года.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Недавно сообщалось, что для журналистов вводят новые льготы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре