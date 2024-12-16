Культурные учреждения Азербайджана получат новые налоговые льготы

В Азербайджане 90% прибыли от деятельности театров, кино, музеев и симфонических оркестров освобождается от налогов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В случае принятия изменений в Налоговый кодекс положения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что для журналистов вводят новые льготы.